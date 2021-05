La Calcolatrice per Nintendo Switch su Metacritic ha uno degli User Score più alti

Salita agli onori delle cronache più per il prezzo e la piattaforma di elezione, la Calcolatrice per Nintendo Switch è diventato un vero e proprio meme tra i giocatori Nintendo. A dimostrazione di questo fatto c'è il voto utenti di Metacritic, serissimo aggregatore di voti americano. Con un bel 9.1, infatti, la Calcolatrice è uno dei giochi più apprezzati degli ultimi tempi, anche più di Animal Crossing: New Horizons e persino The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Non ci credete? A questo indirizzo potrete verificare coi vostri occhi. E' vero che la calcolatrice creata da Sabec Limited è un software completo di quasi tutte le funzioni, ma il voto altisonante è sicuramente figlio di qualche iniziativa goliardica da parte dei lettori. Due dei migliori giochi per Switch, infatti, hanno sono stati votati con un 8,7 (Zelda) e addirittura un 5,5 (Animal Crossing).

Come se non bastasse, nei commenti la gente propone a gran voce la Calcolatrice per i GOTY 2021 ed esalta persino la presenza di funzionalità quali il "SIN COS TAN" nel gioco di base. Cose che, evidentemente, si aspettavano nei DLC. "Una grande addizione al suo genere, grazie alla somma delle sue parti", commenta in maniera spiritosa un altro utente.

Lo User Score della Calcolatrice su Metacritic.

Probabilmente si tratta di oltre 300 bontemponi, perché dubitiamo che in tanti sarebbero così entusiasti di aver speso 9,99 euro per una comunissima calcolatrice. O sbagliamo?