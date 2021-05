PS5 avrebbe venduto più di Xbox Series X/S nel Q1 2021, ma Nintendo Switch domina

Stando alla compagnia Ampere Analysis, che si occupa di analisi di mercato, PS5 avrebbe venduto molto più di Xbox Series X e S nel Q1 2021, ma entrambe le console di ultima generazione sarebbero nettamente sotto a Nintendo Switch.

I dati raccolti ed elaborati da Ampere Analysis dicono che PS5 avrebbe venduto 2,83 milioni di unità, contro gli 1,31 milioni di unità vendute da Xbox Series X e S. Nintendo Switch però avrebbe venduto più delle altre due console messe insieme, arrivando a piazzare altri 5,86 milioni di unità, con una crescita del 12% rispetto al Q1 2020.

Il problema di questi confronti è naturalmente sempre lo stesso: sia PS5, sia Xbox Series X fanno il tutto esaurito appena appaiono nei negozi, virtuali o reali che siano, quindi la questione di chi stia vendendo di più o di meno, per ora è legata più alla capacità di rimpinguare le scorte che all'interesse del pubblico per le due console. Del resto va sempre ribadito che per Microsoft quello della vendita dell'hardware è un business secondario rispetto all'Xbox Game Pass, su cui va concentrando sempre più sforzi, lì dove Sony è legata a un modello più tradizionale, in cui la diffusione dell'hardware è centrale.