Demon Slayer: uno dei personaggi giocabili sarà una versione alternativa di Tanjiro Kamado

Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura) sarà uno dei personaggi giocabili di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan, come svelato sull'ultimo numero della rivista giapponese Weekly Jump. Il personaggio è sempre lo stesso, ma le sue tecniche si baseranno su una tecnica di respirazione alternativa, basata sul fuoco, diversa dalla respirazione della fiamma di Kyojuro Rengoku.

Tanjiro mentre esegue la danza del fuoco

Purtroppo sulla rivista non erano riportati altri dettagli in merito al personaggio, ma immaginiamo che manchi poco perché Aniplex pubblichi un trailer dedicato.

Gli altri personaggi giocabili annunciati finora per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan sono: Kyojuro Rengoku, Shinobu Kocho, Sabito, Makomo, Sakonji Urokodaki, Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado (respirazione dell'acqua) e Nezuko Kamado.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan è in sviluppo per PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e PC. La data d'uscita è stata fissata al 2021, almeno in Giappone, ma non è stata ancora svelata.