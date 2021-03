Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppu, il video del pilastro Giyu Tomioka

Aniplex ha svelato con un video un nuovo personaggio giocabile di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppu: il pilastro Giyu Tomioka. Si tratta di un eroe molto amato dagli appassionati della serie, nonché il primo ammazza demoni incontrato dal protagonista Tanjiro Kamado, cui concederà inaspettatamente fiducia.

Nel video, che trovate in testa alla notizia, lo vediamo combattere contro Inosuke Hashibira, l'ammazzademoni con la maschera da cinghiale, nonché uno dei compagni di viaggio di Tanjiro.

Oltre al filmato vi proponiamo anche qualche immagine di Tomioka in azione, tanto per gradire.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppu Tan è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Arriverà nel 2021 in Giappone, in data ancora da destinarsi. Vi ricordiamo che è in sviluppo anche un gioco mobile che sarebbe dovuto arrivare lo scorso anno ma è stato rimandato per migliorarne le qualità. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato dei trailer gameplay che mostrano in azine Inosuke e Zenitsu.