Demon Slayer: nuovi trailer gameplay mostrano Inosuke e Zenitsu

Aniplex ha rilasciato nuovi video trailer gameplay del venturo gioco Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppu Tan. I due filmati si concentrano su due dei più noti personaggi che saranno riprodotti all'interno del picchiaduro: parliamo di Inosuke Hashibira e Zenitsu Agatsuma. Potete vedere il primo video di gameplay a inizio notizia e il secondo in calce.

I due video trailer gameplay di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppu Tan ci permettono di vedere le mosse dei due personaggi in un normale scontro uno contro uno. Cyberconnect2, sviluppatore del gioco noto per i suoi lavori su tie-in anime (Naruto in primis), ha già confermato che l'obbiettivo è di creare un gioco di combattimento accessibile che permetta di riprodurre le mosse dei personaggi dell'anime con semplicità.

Demon Slayer segue le vicende di Tanjiro Kamado che, in seguito alla perdita di quasi tutta la famiglia, decide di diventare un ammazzademoni e trovare una cura per la sorellina, Nezuko Makado, divenuta in parte demone. Il gioco ci permetterà di rivivere parte della storia del manga. Vi ricordiamo che Demon Slayer è anche un anime ed è disponibile su Netflix (prima stagione). La seconda stagione è stata da poco annunciata.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppu Tan è stato confermato per PC, Xbox One, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Arriverà nel 2021 in Giappone. Vi ricordiamo che è in sviluppo anche un gioco mobile che sarebbe dovuto arrivare lo scorso anno ma è stato rimandato per migliorarne le qualità.

In attesa di altri trailer, vi segnaliamo che è disponibile anche un video di gameplay che vede combattere quattro personaggi di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppu Tan. Per le immagini e nuove informazioni, potete andare a questo indirizzo.