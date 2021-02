Demon Slayer: immagini e nuove informazioni per il gioco basato sul famoso anime

Aniplex ha da poco rilasciato nuove immagini e nuovi dettagli legati al venturo gioco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Kepputan, gioco d'azione basato sul famoso manga Demon Slayer, da poco arrivato anche su Netflix con la prima stagione anime (datata, in originale, 2019). I nuovi dettagli sono stati condivisi tramite Twitter: in calce potete vedere le nuove immagini.

Già sapevamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Kepputan non è un'esclusiva PS4 (come inizialmente alcuni avevano pensato) ma sarà rilasciato anche su PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. La data di uscita è attualmente fissata per un generico 2021, quindi probabilmente ci sarà ancora da attendere diversi mesi.

Le immagini condivise mostrano alcuni dei personaggi più famosi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Kepputan. Oltre agli asset grafici, sono state però condivise anche alcune informazioni. Ci sarà una modalità storia che permetterà di rivivere la trama dell'anime controllando Tanjiro. Non mancherà però una modalità online PvP che permetterà di far scontrare due personaggi in una battaglia in tempo reale.

Il team di sviluppo ha spiegato che l'obbiettivo per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Kepputan è di realizzare un sistema di controllo e di combattimento semplice, che permetta senza grandi sforzi di ricreare lo stile delle battaglie della versione animata della serie. Vi ricordiamo che il gioco è attualmente in sviluppo presso CyberConnect2, nota ai fan del genere.

Mentre attendiamo di poter vedere in azione Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Kepputan, perché non rivediamo il trailer del gioco?