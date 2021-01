Demon Slayer su PS4: presto dettagli ufficiali, rivediamo il trailer del gioco

CyberConnect2 e Aniplex sveleranno nuovi dettagli sul venturo gioco PS4 dedicato alla famosa serie Demon Slayer. Secondo un leak del Weekly Shonen Jump 2021 n° 9 in uscita il 1 febbraio, gli sviluppatori rilasceranno nuove informazioni legate al gioco nel successivo numero della rivista, in arrivo l'8 febbraio. Fra poco più di una settimana, quindi, avremo modo di scoprire qualcosa di nuovo.

Demon Slayer per PS4 è stato annunciato a marzo 2020 per un'uscita nel 2021. Il team di sviluppo ha reso disponibile un primo trailer narrativo e un filmato di sviluppo, ma dopodiché è rimasto in silenzio radio. Non abbiamo mai visto del gameplay, ma è stato descritto come un gioco d'azione nel quale "uccideremo demoni" e ci "scontreremo in battaglie VS". Considerando che lo sviluppatore è CyberConnect 2, ci aspettiamo sia un altro gioco di combattimento arcade.

Dovrebbe essere in sviluppo anche un gioco mobile dedicato a Demon Slayer, ma è stato rimandato a data da definirsi dopo un iniziale "2020", Per ora, quindi, pare probabile che solo il gioco PS4 sia destinato ad arrivare a breve termine.

Demon Slayer è una saga manga molto famosa creata da Koyoharu Gotōge. La serie è stata pubblicata su Weekly Shonen Jump dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020. L'anime è andato in onda nel 2019, mentre un primo film animato (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train) è arrivato nelle sale giapponesi nell'ottobre 2020. Per darvi un'idea, in 73 giorni è diventato il film che ha guadagnato di più di tutta la storia del Giappone, superando La Città Incantata di Hayao Miyazaki.

Vi ricordiamo che Demon Slayer è in arrivo su Netflix: ecco tutti i nuovi film e serie TV in arrivo a febbraio 2021.