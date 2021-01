Microsoft Flight Simulator: World Update 3 con UK ha data di uscita e video, altre novità

Microsoft Flight Simulator si sta per aggiornare ancora con il nuovo World Update 4 che porta con sé una maggiore ricostruzione delle ambientazioni appartenenti al Regno Unito, con data di uscita dei nuovi contenuti fissata tra il 9 e l'11 febbraio 2021, oltre ad altre novità annunciate.

Il World Update 3 di Microsoft Flight Simulator si presenta decisamente grande, contenente oltre 70 punti di interesse, 5 aeroporti, due sfide di atterraggio e anche 5 città modellate attraverso la fotogrammetria e proprio questa procedura ha richiesto un po' più di tempo rispetto a quanto previsto dagli sviluppatori.

La nuova tecnologia in fotogrammetria utilizzata da Asobo Studio e Microsoft, in collaborazione con Bing Maps e Bluesky, ha consentito una ricostruzione ancora più precisa di aree urbane molto ampie, come risulta visibile anche dal video e dalle immagini riportate qui sotto.

Con il nuovo aggiornamento, gli sviluppatori hanno annunciato anche il prossimo World Update 4 che porterà una maggiore cura nella riproduzione dei territori di Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, atteso questo per marzo 2021 in data ancora da precisare. Tra le altre novità, gli sviluppatori stanno lavorando anche a un ampliamento delle possibilità creative per gli utenti e gli sviluppatori third party.

In queste rientra la possibilità di applicare il FlyByWire Simulations A32NX alla simulazione e inoltre è prevista in futuro l'introduzione dello Scenery Gateway System tra gli strumenti a disposizione degli sviluppatori third party. Questo dovrebbe consentire maggiori possibilità di modificare gli elementi dello scenario anche da parte di modder e sviluppatori di terze parti, in modo da consentire la creazione di contenuti che riguardino anche le ambientazioni.