Microsoft Flight Simulator: aggiornamento su Regno Unito e Irlanda in ritardo

Microsoft Flight Simulator farà aspettare ancora un po' gli utenti per quanto riguarda l'aggiornamento dedicato a Regno Unito e Irlanda, in quanto alcuni inconvenienti tecnici hanno portato Asobo Studio e Microsoft e posticipare il rilascio dell'update.

Non si tratterà comunque di un grosso ritardo: stando a quanto riferito da Asobo Studio, il lancio dell'aggiornamento sul territorio britannico avverrà la settimana successiva a quella in cui era stato programmato in precedenza, ovvero questa settimana o comunque nei prossimi giorni, anche se non c'è ancora una data precisa.

Il problema tecnico sembra sia derivato dalla necessità di aggiornare alcuni strumenti di sviluppo per adattarsi meglio al nuovo processo di rilevazione dei dati in fotogrammetria utilizzato per la scansione dei territori da riprodurre nella simulazione.

Il World Update 3 di Microsoft Flight Simulator si presenta decisamente grande, contenente oltre 70 punti di interesse, 5 aeroporti, due sfide di atterraggio e anche 5 città modellate attraverso la fotogrammetria e proprio questa procedura ha richiesto un po' più di tempo rispetto a quanto previsto dagli sviluppatori.

In ogni caso, Asobo ha lavorato insieme al team di Bing Maps e a Bluesky per far funzionare tutto al meglio e il risultato dovrebbero essere città ancora più realistiche e riprodotte con grande precisione grazie alla nuova procedura, compresa Londra.

Alcuni risultati di questa nuova procedura di elaborazione delle mappe reali sono visibili nelle immagini diffuse da Asobo e Microsoft per il nuovo aggiornamento, atteso dunque in questi giorni. Microsoft Flight Simulator si è aggiornato nei giorni scorsi con l'arrivo della neve in tempo reale e con il supporto per realtà virtuale.