Microsoft Flight Simulator, arriva la neve in tempo reale

Microsoft Flight Simulator si aggiorna ancora con l'introduzione della neve e del ghiaccio riprodotti e calcolati in tempo reale con l'aggiornamento che festeggia l'arrivo del nuovo anno, con tanto di auguri e saluti da parte del team di sviluppo.

Asobo Studio e Microsoft inaugurano dunque il 2021 di Microsoft Flight Simulator con questo nuovo a interessante aggiornamento invernale, che consente di riprodurre paesaggi innevati e ghiacciati in maniera estremamente realistica grazie alla tecnologia utilizzata.

Seguendo sempre le condizioni meteo reali (oppure impostandole a mano) la simulazione ora è in grado di rappresentare scenari invernali con l'applicazione di neve fresca e ghiaccio in maniera molto convincente. Per dimostrare i risultati di questa tecnologia, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer chiamato "Let it Snow" che mostra appunto gli effetti della neve e del ghiaccio applicati a vari scenari.

Il posizionamento di questi elementi dipende ovviamente dalla geografia dei luoghi che vengono visitati in aereo in Microsoft Flight Simulator e dipende anche dalle condizioni climatiche reali in cui questi luoghi si trovano, riproducendo in maniera realistica le ambientazioni vere e proprie.

Recentemente, Microsoft Flight Simulator ha ottenuto il supporto per la realtà virtuale, mentre il 2021 si presenta ancora ricco di novità anche per l'arrivo della versione Xbox Series X|S annunciata nel corso dei Game Awards e attesa per questa estate.