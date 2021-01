Guilty Gear Strive: trailer svela il gameplay di Anji Mito

Arc System Works ha rilasciato l'ultimo trailer di Guilty Gear Strive. Il video mostra il gameplay di Anji Mito. Il veterano di Guilty Gear non è stato più giocabile dai tempi di Guilty Gear XX Accent Core Plus e finalmente possiamo dare un'occhiata al suo stile di combattimento. Potete vedere voi stessi il filmato qui sopra.

Presentato come "una testa calda" e come un personaggio che si basa più "sulle intuizioni piuttosto che sulla logica", lo stile di Anji sembra dare al giocare vari modi di affrontare lo scontro. Senza provarlo con mano, è difficile valutare il personaggio, ma nel complesso sembra essere dotato di uno stile piuttosto interessante. Anji Mito sembra essere un'ottima aggiunta per il roster di Guilty Gear Strive.

Parlando del roster, l'ultimo combattente giocabile verrà rivelato a febbraio tramite un nuovo trailer: con esso, il conteggio totale salirà a 15 personaggi. Guilty Gear Strive è previsto per il 9 aprile per PC, PS4 e PS5. Coloro che acquisteranno le edizioni Deluxe e Ultimate su console riceveranno un accesso anticipato di tre giorni.

Nel frattempo potete leggere il nostro provato della beta di Guilty Gear Strive, che abbiamo definito come "il piacchiaduro più bello (e acerbo) del mondo".