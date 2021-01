Xemu: l'emulazione di Xbox fa un deciso passo in avanti con la versione 0.5

Rilasciata la versione 0.5 dello Xemu, il più promettente emulatore Xbox sulla piazza, ormai in grado di far girare diversi giochi. Naturalmente dovete possederli originali per poterne usufruire senza affogare nei sensi di colpa.

Attualmente la compatibilità è ancora limitata e, stando a quanto riportato sul sito ufficiale, non esistono ancora giochi emulati in modo perfetto. Comunque ce ne sono molti tranquillamente giocabili, come 007 Nightfire, Alien Hominid, Azurik, Bloodrayne, Halo 2 e tanti altri ancora.

Vediamo un filmato con alcuni giochi Xbox fatti girare su Xemu 0.5:

Xemu è un emulatore open source, cross platform (Windows, macOS e Linux), addirittura in grado di collegarsi alle vere Xbox. Supporta i controller più diffusi e la possibilità di salvare lo stato delle partite per riprendere da dove si è lasciato.