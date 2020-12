Microsoft Flight Simulator, supporto VR disponibile da oggi con un nuovo update

Microsoft Flight Simulator ha rivevuto oggi l'atteso supporto VR, diventando dunque compatibile con i visori per la realtà virtuale su PC al fine di offrire un'esperienza ancora più realistica e coinvolgente.

L'update gratuito, presentato in video alcuni giorni fa, consentirà dunque ai possessori di dispositivi VR Oculus, HTC e Valve, ma non solo, di sperimentare la simulazione di volo in maniera inedita.

"La community di Microsoft Flight Simulator è stata molto attiva e ha contribuito a determinare il modo in cui il team di sviluppo ha approcciato la realtà virtuale, ma continua a essere un partner fondamentale mentre apportiamo ulteriori miglioramenti e nuove feature", ha scritto Jorg Neumann.

"Aggiungere la VR a Microsoft Flight Simulator è stato il risultato diretto dei vostri feedback, e non vediamo l'ora di coinvolgervi nuovamente nel plasmare il futuro di questo franchise", ha continuato il capo del team di sviluppo.

Microsoft Flight Simulator è la nuova simulazione di volo da parte di Microsoft Game Studios, che consente di volare su diversi velivoli in qualsiasi punto del pianeta.

Viaggia in tutto il mondo con oltre 37 mila aeroporti, 2 milioni di città, 1,5 miliardo di edifici, montagne, strade, alberi, fiumi, animali, traffico e molto altro ancora, tutto reso in modo realistico e straordinariamente dettagliato.