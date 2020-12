GOG: Brigador: Up-Armored Deluxe gratis per i suoi saldi invernali

In occasione dei suoi saldi invernali, GOG ha deciso di regalare un nuovo gioco: Brigador: Up-Armored Deluxe, un action tattico molto simpatico che risale al 2017. Naturalmente l'obiettivo del dono è quello di attirarvi sulle pagine del negozio per scoprire alcune delle offerte dei saldi.

Per riscattare Brigador, andate sull'homepage di GOG e cliccate sul pulsante del banner del gioco. I giochi in offerta sono più di tremila, quindi troverete qualcosa che faccia al caso vostro. Ad esempio potreste puntare su un classico come System Shock 2, venduto a 2,09€, oppure su The Witcher 3: Wild Hunt in versione GOTY venduto a 15€, o ancora sul bellissimo quanto sottovalutato Desperados III, acquistabile per 29,99€.

Per scorrere tutte le offerte, che saranno disponibili fino al 4 gennaio 2021, cliccate qui. Il consiglio per non perdervi tra i saldi è comunque sempre quello di partire dalla vostra lista dei desideri.