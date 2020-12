Games with Gold, gennaio 2021: i giochi Xbox Series X|S e One gratis del mese

I Games with Gold di gennaio 2021 , ovvero i giochi Xbox Series X|S e One gratis del mese per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, sono stati annunciati con un certo anticipo da Microsoft in questi minuti e si tratta di quattro titoli piuttosto interessanti, due dal catalogo Xbox One, uno da Xbox 360 e uno dalla prima Xbox ma tutti giocabili sulle nuove console.

Little Nightmares è un adventure sviluppato da Tarsier Studios, dotato di una caratterizzazione molto particolare a metà tra una lugubre fiaba oscura e un horror vero e proprio, che oscilla tra i toni teneri relativi alla piccola Six, protagonista della storia, e la forte inquietudine di The Maw, la bizzarra ambientazione in cui si ritrova.

Dead Rising è stata una delle prime esclusive caratterizzanti del lancio di Xbox 360, un survival horror Capcom che ha stravolto diversi canoni del genere, introducendo una massa enorme di nemici ed elementi di sopravvivenza molto spiccati, all'interno di un'ambientazione aperta, ma senza rinunciare a una notevole nota ironica.

The King of Fighters XIII è una versione migliorata del classico arcade, il tredicesimo capitolo della lunga serie di picchiaduro 2D uno contro uno a squadre da parte di SNK, in questo caso ancora impostato secondo lo stile grafico classico in bitmap. Infine, Breakdown è un action in prima persona con elementi da sparatutto e picchiaduro a scorrimento, pubblicato da Namco nel 2004 sulla prima Xbox e caratterizzato da una particolare ambientazione fantascientifica.