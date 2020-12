PlayStation Store, ecco i giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro con gli Sconti di Gennaio

PlayStation Store ha fatto partire una nuova mandata di saldi con gli Sconti di Gennaio, che presentano un bell'elenco di affari per un po' di shopping natalizio (e post-natalizio), tra i quali possiamo trovare anche numerosi giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro, di cui facciamo qui sotto una selezione.

Abbiamo annunciato solo qualche ora fa l'avvio degli Sconti di Gennaio con tante offerte sui giochi PS5 e PS4, ma in questo caso andiamo più nel dettaglio per prendere in considerazione alcune proposte veramente molto interessanti, visto il prezzo inferiore ai 10 euro.

Partiamo con Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition, disponibile a 8,99 euro per PS4 e PS5, oltre al classico The Sims 4 per PS4 al prezzo di 9,99 euro. A seguire troviamo anche Tekken 7 ancora a 9,99 euro e l'immancabile The Witcher 3: Wild Hunt, che se non è stato acquistato in precedenza è ora praticamente obbligatorio a 8,99 euro su PS Store.

Resident Evil 7 biohazard è acquistabile per 9,99 euro, mentre Destiny 2: Ombre dal Profondo può essere vostro per 8,24 euro, per quanto riguarda l'espansione in questione. Altra offerta imperdibile, nel caso non si abbia già in libreria, è quella di Fallout 4 a 5,99 euro sullo Store, mentre anche PUBG si rilancia con 9,89 euro di prezzo.

Come ultima mandata, segnaliamo Assetto Corsa a 7,49 euro, Sniper Elite 4 a 6,99 euro, DOOM di nuovo a 5,99 euro Metal Gear Solid V: The Definitive Experience a 4,99 euro.

Gli Sconti di Gennaio su PS Store sono validi da oggi, 22 dicembre, fino al 20 gennaio 2021, dunque avete ancora un bel po' di tempo per poterne approfittare.