Gli Sconti Estivi del PlayStation Store ora sono disponibili per tutti e al completo con migliaia di offerte

Questo significa che le invitanti offerte che vi abbiamo segnalato la scorsa settimana sono ancora valide , e se ne sono aggiunte altre altrettanto interessanti. Ad esempio, Gran Turismo 7 viene proposto a metà prezzo per 39,99 euro per la versione cross-gen, mentre quella PS4 è acquistabile a 29,39 euro con uno sconto del 58%.

Il PlayStation Store oggi ha dato ufficialmente il via agli Sconti Estivi , che ora sono disponibili al completo e per tutti i giocatori, laddove in precedenza solo gli abbonati al PS Plus potevano accedere in anticipo a una selezione limitata di promozioni.

Le altre offerte in vetrina

Proseguiamo con Kingdom Come: Deliverance 2. L'acclamato GDR di Warhorse Studios al momento è in promozione a 52,49 euro, con uno sconto del 25%. Non poteva mancare anche Hogwarts Legacy, ora in promozione a 18,74 euro, in questo caso con uno sconto del 75%.

Segnaliamo anche Baldur's Gate 3 a 55,99 euro scontato del 20%, Star Wars Jedi: Survivor a 15,99 euro (-80%), It Takes Two a 11,99 euro (-70%), Warhammer 40.000: Space Marine 2 a 38,49 euro (-45%) e God of War Ragnarok a 39,99 euro (-50%).

Uno dei bolidi di Gran Turismo 7

Tutti gli Sconti Estivi del PlayStation Store saranno validi fino alle 00:59 italiane del 31 luglio. Trovate il catalogo completo con tutte le offerte a questo indirizzo.