Sony lancia gli Sconti Estivi anche su Direct PlayStation con offerte su console PS5 e giochi retail

In particolare sono attivi degli sconti di 50 euro su PS5 Slim con lettore e di 100 euro su PS5 Slim Digital . Di conseguenza il prezzo della console base con lettore scende a 499,99 euro o a 559,99 euro per il bundle con un secondo controller DualSense. Invece, il modello Digital passa a 399,99 euro, oppure 459,99 euro per il bundle con secondo controller.

Le offerte sui videogiochi

Tante le offerte sui videogiochi PS5, come ad esempio Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 a 39,99 euro, oppure Marvel's Spider-Man 2 a 49,99 euro per la versione standard e 169,99 euro per la Collector's Edition, invece di 249,99 euro. Segnaliamo anche The Last of Us Parte 2 Remastered a 29,99 euro, Returnal a 39,99 euro e Stellar Blade a 59,99 euro.

Alcune delle icone dei giochi PlayStation

Tutte le promozioni su giochi e console saranno attive solo fino al 29 luglio o fino a esaurimento scorte. Trovate il catalogo al completo su Direct PlayStation a questo indirizzo. Come accennato in apertura, da oggi sono iniziate anche le nuove promozioni estive del PlayStation Store, con migliaia di titoli, DLC ed edizioni speciali a prezzi davvero interessanti.