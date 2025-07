GCC Pokémon Pocket rivoluziona gli scambi di carte tra giocatori con il prossimo aggiornamento

Il primo sistema introdotto ha ricevuto numerose critiche per il bilanciamento, considerando che richiedeva una quantità notevole di risorse per poter essere effettuato e risultava pertanto alquanto squilibrato.

Grandi novità sono in arrivo per GCC Pokémon Pocket , che in particolare rivoluzionerà gli scambi di carte tra giocatori con il prossimo aggiornamento in arrivo , come annunciato direttamente dall'account ufficiale del gioco e verrà forse comunicato più precisamente durante il Pokémon Direct della prossima settimana.

Tutti i cambiamenti in arrivo per gli scambi

L'aggiornamento in arrivo cerca di risolvere buona parte dei problemi rilevati alla funzionalità di scambio, andando ad agire su diversi elementi in grado di rendere il trading più preciso e utile per i giocatori, oltre che meno dispendioso, cosa che rappresenta forse il cambiamento principale.



L'aggiornamento è previsto per mercoledì 30 luglio alle ore 8:00 del mattino, ma la funzionalità di scambio verrà temporaneamente sospesa già a partire dal 24 luglio, proprio per consentire un riavvio totale del sistema e farlo ripartire da zero secondo nuove regole.

Tra le maggiori novità c'è l'introduzione di una Lista Desideri, che consente di inserire fino a 20 carte preferite che l'utente cerca attraverso gli scambi, con la possibilità di segnalarne tre all'interno del proprio profilo.

Altro cambio importante, forse il maggiore, riguarda l'eliminazione dei Gettoni per gli scambi e della necessità di consumare carte per effettuare lo scambio. Per scambiare carte di rarità ♢♢♢, ♢♢♢♢ e ︎☆, infatti, sarà necessaria della Sabbialuce.

I Gettoni scambio accumulato finora potranno essere a loro volta scambiati per ricevere Clessidre buste e Sabbialuce. Questo è uno schema delle equivalenze previste secondo il nuovo sistema di scambi:

Clessidra buste ×1:

Quantità richiesta: Gettone scambio ×1

Numero di scambi possibili: 60

Sabbialuce ×10:

Quantità richiesta: Gettone scambio ×1

Numero di scambi possibili: Illimitato

Sabbialuce ×100:

Quantità richiesta: Gettone scambio ×10

Numero di scambi possibili: Illimitato

Sabbialuce ×1.000:

Quantità richiesta: Gettone scambio ×100

Numero di scambi possibili: Illimitato

A questo punto attendiamo di conoscere anche gli altri cambiamenti in arrivo, ma è molto probabile che tutte le informazioni vengano riferite in occasione del Pokémon Direct della prossima settimana, fissato per il 22 luglio.