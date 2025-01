Gli scambi in GCC Pokémon Pocket sono finalmente disponibili da oggi, vediamo come funzionano e le limitazioni

Tali limitazioni riguardano le tipologie di carte su cui possono essere applicati gli scambi, la tipologia di utenti con cui è possibile effettuare lo scambio e anche il prezzo da pagare per utilizzare la funzionalità, perché ovviamente la cosa non sarà totalmente "gratuita".

Come avevamo riferito in precedenza, ancora prima di conoscerne la data di uscita emersa nei giorni scorsi, la funzione di scambio all'interno di GCC Pokémon Pocket è sottoposta a varie limitazioni che ne riducono il potenziale, ma ovviamente rientrano nel meccanismo del gioco che si fonda sulle microtransazioni.

Come era stato promesso, gli scambi sono finalmente disponibili da oggi, 29 gennaio, in GCC Pokémon Pocket : vediamo come funziona il sistema , che ha sta già generando alcune polemiche, a dire il vero sorte a partire dalle prime informazioni trapelate au questa funzionalità.

Funzionamento e richieste per gli scambi

Prima di tutto, per avviare lo scambio è necessario premere sul nuovo pulsante "Scambia" presente nella parte bassa della schermata dell'app, quindi selezionare l'utente dalla lista amici e proporre la carta da scambiare.

Un esempio di scambio

Il destinatario ha due giorni di tempo per accettare lo scambio, proponendo a sua volta una carta da scambiare, o rifiutare l'offerta.

Questo è il meccanismo di base, ma è sottoposto alle suddette limitazioni, che riepiloghiamo di seguito:

Al momento, gli scambi possono essere effettuati solo per carte con rarità da 1 a 4 rombi oppure a 1 stella, facenti parte delle espansioni Geni Supremi e l'Isola Misteriosa, con ulteriori espansioni che verranno aggiunte in seguito

È necessario che si possiedano almeno due copie della carta che vogliamo scambiare

È possibile avere attivo un solo scambio per volta, dunque bisogna attendere i tempi tecnici richiesti per un singolo scambio prima di procedere con un altro

Per quanto riguarda le richieste in termini di "spesa", ci sono due fattori da considerare:

Gli scambi richiedono l'investimento di Gettoni Scambio , che possono essere ottenuti attraverso eventi o scartando carte rare da 3 rombi o più

, che possono essere ottenuti attraverso eventi o scartando carte rare da 3 rombi o più Ogni scambio impiega una certa Energia Scambio, simile a quella usata per la Pesca Misteriosa, che ha un massimo di 5 slot ognuno dei quali si ricarica ogni 24 ore, oppure utilizzando le Clessidre Scambio

Al di là delle limitazioni, al momento le polemiche maggiori riguardano l'economia dei Gettoni Scambio, inserita in un sistema alquanto dispendioso. Per esempio, sono necessari 120 gettoni per scambiare una carta rara (da tre rombi) ma si ottengono solo 25 gettoni per ogni carta di tale rarità che si scarta. 500 gettoni sono richiesti per le carte EX ma se ne ottengono solo 125 da ogni carta EX "sacrificata".

Questo sistema è visto come una sorta di circolo vizioso dagli utenti, ma ovviamente va contestualizzato nel sistema di gioco basato sulle microtransazioni e andrà valutato anche in un arco di tempo più lungo, con possibili nuovi bilanciamenti in arrivo.