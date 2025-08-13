Le ragazze cavallo di Umamusume: Pretty Derby hanno conquistato l'occidente: è uno dei più grandi successi di Cygames

L'8 agosto, l'azienda giapponese CyberAgent, società madre di Cygames , ha presentato i suoi risultati finanziari, riportando un aumento dei ricavi e dei profitti nel terzo trimestre dell'anno fiscale corrente (tra aprile e giugno 2025). Come riportato da ITmedia news, il settore dei videogiochi della compagnia ha contribuito in modo netto ai risultati ottenuti. In particolare, è stato fatto il nome di Umamusume: Pretty Derby , definito come il suo terzo più grande successo, nonché uno dei giochi che più hanno fatto presa in occidente.

Numeri ottimi

Complessivamente, Ii risultati finanziari hanno mostrato un aumento del 10,9% delle vendite su base annua e un aumento del 138,3% dell'utile operativo, raggiungendo rispettivamente 210,7 miliardi di yen (circa 1,40 miliardi di euro) e 19,6 miliardi di yen (circa 130 milioni di euro). D'altra parte, il settore dei videogiochi di CyberAgent ha registrato un aumento del 30,4% delle vendite, un aumento del 46,6% dell'utile netto e un incredibile aumento del 320% dell'utile operativo, raggiungendo rispettivamente circa 340 milioni, 55 milioni e 110 milioni di euro.

Il presidente della compagnia, Susumu Fujita, ha citato i tre giochi che sono andati meglio: il primo e più redditizio è stato SD Gundam G Generation ETERNAL, con oltre 6 milioni di download dalla sua uscita avvenuta ad aprile di quest'anno.

Subito dopo si è piazzato Shadowverse: Worlds Beyond, che ha raggiunto oltre 2 milioni di download dal suo lancio avvenuto a giugno 2025. E infine, la versione inglese di Umamusume: Pretty Derby è stata indicata come il terzo maggior contributore ai profitti a livello aziendale. Fujita ha anche sottolineato l'importanza del contributo di Shadowverse e Umamusume ai profitti, dato che si tratta di proprietà intellettuali di proprietà di CyberAgent.

Da sottolineare che Umamusume era un bestseller in Giappone e in Asia già prima dell'uscita occidentale, capace di incassare più di 2,4 miliardi di euro tra febbraio 2021 e maggio 2024. Con l'uscita occidentale, la sua popolarità è continuata a crescere.