Le ragazze cavallo di Umamusume: Pretty Derby hanno fatto crescere i profitti dello sviluppatore del 136%

Lo studio di sviluppo giapponese Cygames sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista finanziario, stando ai suoi ultimi risultati, relativi all'anno fiscale conclusosi a settembre 2025. I numeri parlano di un significativo aumento sia dei ricavi sia dei profitti, dovuto al successo di Shadowverse: Worlds Beyond e al lancio internazionale di Umamusume: Pretty Derby, con i due giochi che si sono classificati rispettivamente come il secondo e il terzo maggior successo del 2025 per CyberAgent (la società madre di Cygames).