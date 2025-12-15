Le ragazze cavallo di Umamusume: Pretty Derby hanno fatto crescere i profitti dello sviluppatore del 136%

Lo studio di sviluppo giapponese Cygames sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista finanziario, stando ai suoi ultimi risultati, relativi all'anno fiscale conclusosi a settembre 2025. I numeri parlano di un significativo aumento sia dei ricavi sia dei profitti, dovuto al successo di Shadowverse: Worlds Beyond e al lancio internazionale di Umamusume: Pretty Derby, con i due giochi che si sono classificati rispettivamente come il secondo e il terzo maggior successo del 2025 per CyberAgent (la società madre di Cygames).
Tutti a cavallo
L'utile operativo dell'azienda ha superato i 33,1 miliardi di yen (circa 181 milioni di euro), segnando un incremento del 103,3% su base annua, a fronte di una crescita dei ricavi del 3,0% (137,5 miliardi di yen, circa 752 milioni di euro). Cygames ha registrato anche un aumento dell'utile netto, cresciuto del 136,5% rispetto all'anno precedente e arrivato a oltre 21,7 miliardi di yen (circa 119 milioni di euro).
Umamusume: Pretty Derby si conferma il blockbuster della compagnia in occidente. A circa sei mesi dal lancio, l'entusiasmo resta altissimo (al punto da spingere alcuni giocatori a diventare veri proprietari di cavalli da corsa), con una base di utenti stabile anche dopo il picco iniziale. Il titolo ha inoltre vinto il premio come Miglior gioco mobile ai Game Awards di quest'anno, un riconoscimento che probabilmente contribuirà a un ulteriore aumento della sua popolarità.
E nonostante CyberAgent abbia dovuto affrontare perdite per quasi 4,7 milioni di dollari legate alla causa per violazione di brevetto intentata da Konami contro il gioco, il travolgente successo del titolo in Occidente sembra aver incrementato i ricavi della divisione gaming dell'azienda di quasi sei volte rispetto all'anno precedente.