Dove, se non in Giappone, avrebbe mai potuto riscuotere successo un gioco con protagoniste delle idol che sono in realtà la reincarnazione di cavalle leggendarie, e che dunque si sfidano nell'ippodromo in frenetiche gare di velocità, portando avanti al contempo le proprie carriere musicali e gli intrecci sentimentali degni delle più tradizionali visual novel?

C'è un pizzico di strategia a regolare le sessioni di allenamento, che consumano energia e rischiano, laddove se ne abbia poca, di rivelarsi controproducenti o addirittura sfociare in un infortunio. Bisogna dunque prestare un po' di attenzione e procedere con una certa cautela, soprattutto all'inizio, cercando di comprendere in che modo le diverse caratteristiche si raccordino con le specifiche del terreno e con le condizioni meteo.

Il fulcro del gioco è rappresentato dalla modalità Carriera , che non a caso propone un loop composto da sessioni di allenamento, dialoghi in stile visual novel (impreziositi da eventuali cutscene) e gare in cui è possibile tirare le somme della preparazione effettuata fino a quel momento, nonché degli eventuali "boost" legati alla solidità dei rapporti fra le nostre Umamusume e gli altri personaggi.

Come detto, le protagoniste del gioco sono idol dotate di un corredo genetico, per così dire, equino, che intrattengono gli appassionati correndo fra le piste dei più grandi ippodromi del Giappone all'interno di gare in cui, tuttavia, l'interazione è ridotta al minimo : i nostri interventi si limiteranno alla fase preparatoria delle corse e all'eventuale gestione dei risultati.

Disponibile su Steam , App Store e Google Play nel più classico dei formati free-to-play, Umamusume: Pretty Derby impone fin dalle prime battute un layout verticale, a prova di smartphone , che su PC viene adattato un po' alla buona, rivelando l'effettiva natura mobile dell'esperienza confezionata da Cygames. Ciò non toglie che durante le sequenze di intermezzo sia possibile optare per una visualizzazione in orizzontale.

Fra gameplay e microtransazioni

La curva di apprendimento di Umamusume: Pretty Derby non è fra le più accessibili, nel senso che il gioco per sua stessa natura tende a prendersi del tempo per introdurre in maniera appropriata protagonisti, comprimari e situazioni: una caratteristica tipica delle produzioni giapponesi e senza dubbio apprezzabile per i risultati che produce, anche se in un ambito mobile può risultare lenta e pesante, spingendoci spesso a saltare dialoghi e sequenze.

Uno dei dialoghi in stile visual novel di Umamusume: Pretty Derby

Un altro aspetto ben poco amichevole riguarda il bilanciamento della difficoltà, che fin dalle prime ore impone una comprensione dei meccanismi che regolano le prestazioni delle Umamusume in pista, pena un grinding votato al miglioramento delle abilità o le immancabili microtransazioni, a cui ricorrere nel tentativo di velocizzare la progressione.

Purtroppo la struttura immaginata da Cygames si adatta fin troppo bene a una filosofia gacha ricca di sfaccettature pay-to-win, nel senso che il gioco può controllare la rapidità con cui progrediamo e imporre la necessità di tornare sui nostri passi per ottenere dei potenziamenti, così da rendere più attraente l'acquisto di pacchetti che possano fluidificare l'esperienza.

L'interfaccia di Umamusume: Pretty Derby su PC è adattata un po' alla buona

Dunque sì, è tutto piuttosto piacevole se amate lo stile utilizzato per il character design, vi intriga l'idea delle ragazze-cavallo che fra una corsa e l'altra si esibiscono su un palco e siete alla ricerca di un manageriale in qualche modo rilassante, che proceda quasi del tutto in automatico, ma sotto tutta quella carineria si cela un impianto freemium un po' troppo aggressivo.