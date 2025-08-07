L'SSD portatile Lexar ES5 da 1 TB e 2 TB è disponibile su Amazon al prezzo minimo storico

Su Amazon è disponibile l'SSD portatile Lexar ES5 nelle versioni da 1 TB e 2 TB, entrambe al prezzo minimo storico. La prima costa 127,48 € invece di 149,99 € (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni). Se siete interessati, potete acquistare il prodotto tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La versione da 2 TB, invece, costa 186,98 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 219,99 €. Se siete interessati, potete acquistare il prodotto tramite questo link o attraverso il box sottostante.

Caratteristiche dell'SSD Lexar ES5

Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di un SSD portatile per smartphone, compatibile con MagSafe (Apple) e Samsung. Questo prodotto offre fino a 2000 MB/s in lettura e 2000 MB/s in scrittura per trasferire file rapidamente. Vi ricordiamo che le prestazioni su Mac e altri sistemi che non supportano USB 3.2 Gen 2x2 potrebbero essere inferiori.

SSD portatile Lexar ES5

Ad ogni modo, il prodott o include l'accesso gratuito all'app Lexar, quindi potrete facilmente eseguire backup automatici dei vostri contenuti ed espandere lo spazio di archiazione. Il design è molto semplice: l'SSD è sottile e resistente ed è classificato IP65 per resistenza a polvere e acqua. Insomma, si tratta di un prodotto molto utile. Supporta anche la registrazione Apple ProRes e consente di filmare e archiviare direttamente nell'unità in 4K 60FPS/120FPS.