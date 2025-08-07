La versione Switch 2 di Super Mario Party Jamboree è al suo minimo storico su Amazon

Sei alla ricerca del party game perfetto per trascorrere delle serate in compagnia a suon di minigiochi e divertimento? Non c'è neanche bisogno di troppe presentazioni: Super Mario Party Jamboree, il party game per eccellenza in versione Nintendo Switch 2 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 12% per un costo finale di 69,99€ . Si tratta del suo minimo storico, in questa versione, per la piattaforma. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box qui in basso: Super Mario Party Jamboree per Nintendo Switch 2 introduce nuove funzionalità innovative grazie alle caratteristiche della nuova console . La fotocamera rileva i movimenti dei giocatori, permettendo di usare il corpo per controllare l'azione in determinati minigiochi.

Super Mario Party Jamboree: ulteriori dettagli

In questa versione del gioco ci sono due nuove modalità: Bowser Show, incentrata su minigiochi con comandi vocali e di movimento, e Jamboree Express, dove si usano i Joy-Con come mirini. Grazie a GameShare, chi possiede Jamboree TV può giocare online anche con amici su Switch di prima generazione.

Super Mario Party Jamboree

Inoltre i Joy-Con 2 possono essere usati in modalità "mouse" per puntare, cliccare e scorrere nei minigiochi compatibili. Sono stati aggiunti 20 nuovi minigiochi che sfruttano i nuovi comandi stile mouse, il rumble HD 2 e il microfono. Per ulteriori dettagli e approfondimenti ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione del titolo.