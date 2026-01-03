ARK: Survival Ascended arriverà su Nintendo Switch 2 grazie all'Unreal Engine 5.7

Jeremy Stieglitz, co-creative director e lead programmer di ARK: Survival Ascended, ha spiegato nel corso di un'intervista che il gioco arriverà su Nintendo Switch 2 grazie all'Unreal Engine 5.7: un aggiornamento fondamentale ai fini di questa difficile conversione.
Secondo Stieglitz, infatti, l'aggiornamento del motore grafico di Epic Games alla versione 5.7 è stato un vero e proprio punto di svolta sul piano prestazionale e avrà importanti ripercussioni anche sulle versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco, che in questo modo potranno finalmente girare a 60 fps stabili.
Lo sviluppatore ha rivelato che Studio Wildcard dispone già di una build funzionante di ARK: Survival Ascended per Nintendo Switch 2, e che dal punto di vista della memoria la nuova console ibrida ha messo gli autori di fronte a una situazione sorprendentemente positiva, consentendo loro di utilizzare impostazioni grafiche più avanzate rispetto a Xbox Series S.
Il vero problema è la GPU di Switch 2, che risulta essere nettamente meno potente rispetto alle console di attuale generazione e inizialmente non consentiva di implementare nel gioco tecnologie considerate fondamentali come Lumen e Nanite.
Si parla anche di Frame Generation
Come detto, l'aggiornamento a Unreal Engine 5.7 ha cambiato le carte in tavola, facendo segnare un incremento del 33-40% sul piano del frame rate che ha portato la versione Nintendo Switch 2 intorno ai 20 fps: ancora poco, alla luce di un obiettivo fissato a 30 fotogrammi costanti.
Proprio per questo, gli sviluppatori stanno valutando di utilizzare la Frame Generation: Stieglitz preferirebbe evitare, ma se il frame rate nativo raggiungesse stabilmente i 20-25 fps allora questa soluzione potrebbe rappresentare un mezzo ideale per superare i 30 frame al secondo senza compromettere eccessivamente la qualità visiva o la reattività.
Il problema è che questa tecnologia non è ancora supportata in maniera ufficiale su Nintendo Switch 2, e ciò impone a Studio Wildcard di attendere: vedremo se con l'arrivo del nuovo anno si sbloccherà qualcosa su tale fronte.