ARK: Survival Ascended tante recensioni negative su Steam per il framerate, ma primo in classifica

ARK: Survival Ascended sta ricevendo il classico bombardamento di recensioni negative su Steam per un motivo altrettanto classico: il framerate. Nonostante ciò è primo per ricavi tra i titoli premium, segno che comunque si trattava di un gioco molto atteso.

Un remake pesante

ARK: Survival Ascended è il remake in Unreal Engine 5 di ARK: Survival Evolved. Peccato che pare abbia delle prestazioni davvero scarse, come sottolineato dalle recensioni.

Ad esempio l'utente Johnny Roast scrive: "Il framerate fa schifo anche a impostazioni basse con una 3070Ti. Perché vengono ancora fatti giochi che non funzionano?"

Per fare un altro esempio, l'utente KingOfCups scrive: "Sfortunatamente questo gioco gira una m**da. La grafica è bella, è davvero promettente, come lo era ARK, ma ancora una volta hanno lanciato un gioco con almeno tre anni di anticipo."

In effetti anche ARK: Survival Evolved fu lanciato con moltissimi problemi, alcuni dei quali mai risolti. Ciò non gli impedì di diventare una hit assoluta su Steam, come i problemi di ARK: Survival Ascended non gli hanno impedito di raggiungere la vetta della top 10 globale.

Al momento di scrivere questa notizia, ARK: Survival Ascended ha solo il 44% di recensioni positive, con il restante 56% che va verso il rosso. Qualcosa di simile è successa con Cities Skylines II, che ha raggiunto la cima della top 10 nonostante i grossi problemi di performance.