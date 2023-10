Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi in arrivo confermati all'Xbox Partner Preview

Ieri sera è andato in onda l'Xbox Partner Preview, il nuovo format di Microsoft interamente dedicato agli studi e gli sviluppatori di terze parti, che come era lecito aspettarsi ha portato con sé buone notizie agli abbonati a PC e Xbox Game Pass . Nello specifico, sono stati svelati 4 giochi in arrivo nel catalogo dell'abbonamento al lancio, tra cui Manor Lords, uno dei giochi più desiderati su Steam. Vediamo l'elenco completo, con dettagli su data o periodo di uscita:

Le nuove aggiunte al catalogo

Manor Lords

In ordine di uscita Spirittea sarà il primo arrivare nel catalogo di PC e Xbox Game Pass, per la precisione il 13 novembre. Si tratta di un life simulator ibridato ad elementi GDR dallo stile che ricorda per certi versi Stardew Valley, in cui i giocatori gestiranno un impianto termale popolato da degli spiriti molesti. Il nostro compito sarà quello di trovarli, risolvere i loro problemi e soddisfare le loro esigenze. Nel mentre potremo fare amicizia con gli abitanti del paese, prendere parte a varie attività di svago, come la cattura di insetti e il karaoke, nonché decorare il nostro impianto termale con mobili e ripulendo le zone incolte.

Manor Lords è un stragico e city builder che fin dall'annuncio ha dimostrato grande potenziale, tanto che tra i giochi più desiderati su Steam. Nel gioco vestiremo i panni di un lord mediavale con l'obiettivo di far crescere il nostro villaggio, fino a farlo prosperare e diventare una città fiorente e infine espandere le nostre terre conquistando i feudi vicini. Il titolo di Slavic Magic inoltre fa dei propri punti di forza l'accuratezza storica della Franconia del XIV secolo e un comparto grafico di alto livello. Se volete saperne di più, ecco il nostro provato di Manor Lords. Sarà disponibile su PC dal 26 aprile 2024 ed è in programma una versione console Xbox che dovrebbe uscire poco tempo dopo.

Cambiando completamente genere, Still Wakes the Deep è un intrigante survival horror in prima persona ambientato in una piattaforma petrolifera al largo della costa scozzese, presa di mira da un'entità ultraterrena spaventosa che ha fatto impazzire l'equipaggio. Il gameplay trailer mostrato ieri ha messo in mostra un titolo senza dubbio dalla grande atmosfera e ricco di tensione, tra sessioni claustrofobiche e inquietanti all'interno del complesso e altre all'esterno dove tra ponti pericolanti e piattaforme traballanti ogni passo va ponderato con cautela.

Ultimo, ma non per importanza, Dungeons of Hinterberg è un action RPG ambientato nel villaggio di Hinterburg, in una versione fantasy delle Alpi austriache. Nei panni di Luisa, un'esploratrice intenzionata a esplorare in lungo e largo i 25 dungeon in zona in altrettanti giorni, dovremo affrontare numerose sfide e nemici, mentre tra una spedizione e l'altra potremo intrattenere relazioni sociali con i cittadini di Hinterburg e affrontare svariate missioni secondarie.

Oltre alle novità in arrivo sul PC e Xbox Game Pass, l'evento di Microsoft di ieri ha ospitato alcuni dei giochi più attesi in arrivo nei prossimi mesi e anni, tra cui Alan Wake 2 e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ecco il nostro riassunto con tutti i giochi e le novità annunciate all'Xbox Partner Preview.