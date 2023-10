Xbox Partner Preview, tutti gli annunci dell'evento Microsoft dedicato alle terze parti

Come antipasto della ricchissima stagione natalizia che sta per arrivare, Microsoft ha organizzato una conferenza dedicata ai giochi delle terze parti che arriveranno nelle prossime settimane su Xbox e PC, anche su Game Pass.

Il colosso americano ha confermato che non riferirà della recente e rumorosissima acquisizione di Activision Blizzard King, ma, nonostante questo, il menù sembra comunque ricchissimo. Si parla di titoli come Alan Wake 2 e Like a Dragon: Infinite Wealth, quindi videogiochi di primissima fascia, attesi dai fan Xbox, ma non solo.

Si parte proprio con SEGA e Like a Dragon. Il video presenta l'isola di DonDoko, la nuova ambientazione di questo capitolo. Ci si allontana, quindi, dalle atmosfere cupe della Tokyo degli Yakuza per quelle colorate e soleggiate di un'isola tropicale. Non mancheranno minigiochi e attività collaterali, come la costruzione di un intero villaggio, l'arredare la propria casa e gestire un vero e proprio resort turistico...cinghiali inclusi. Si potranno creare infrastrutture, interagire con i villeggianti e creare la propria isola dei sogni. Like a Dragon: Infinite Wealth arriverà il 26 gennaio 2024 su PC e Xbox.

Si passa al nuovo gioco degli autori di Powerwash Simulator, ovvero IKARO Will Not Die. Si tratta di un action in terza persona ricco di stile, mosse spettacolari e musica techno. Si tratta di un'esclusiva Xbox.

Le atmosfere cambiano completamente, visto che ci troviamo su di una piattaforma petrolifera in rovina. Come se tutto questo non fosse sufficiente, un'entità misteriosa sorge al centro della struttura. In Still Wakes the Deep bisognerà provare a sopravvivere alla situazione, trovando una strada per raggiungere la verità, celata all'interno della stazione petrolifera. Non mancherà della narrazione ambientale e un gameplay che sembra piuttosto intenso, nonostante l'orrore sia più di atmosfera e meno con mostri e i classici spaventi. Still Wakes the Deep arriverà all'inizio del 2024 su Xbox Game Pass.

Un'immagine di RoboCop: Rogue City

Si resta in ambito distopia con RoboCop: Rogue City. L'avventura del poliziotto di metallo degli anni '80 proverà a replicare le atmosfere dei film originali, mescolando l'iperviolenza delle pellicole, con una storia che si spera dia maggiore spessore al protagonista. RoboCop: Rogue City arriverà il 2 novembre su Xbox, ma anche sulle altre piattaforme.

Dungeons of Hinterberg è un'esperienza coloratissima ambientata nelle Alpi. Si tratta di un prodotto dal grande stile, un'avventura in terza persona, con combattimenti, esplorazione e anche quel pizzico di narrazione che dovrebbe spingere i giocatori a continuare nell'avventura. Dungeons of Hinterberg arriverà su Game Pass al lancio nel 2024.

Altro salto di atmosfera. Questa volta i protagonisti sono un corvo e una volpe immersi in un mondo oscuro e misterioso. Con questo annuncio, Spirits of the North 2 continuerà le avventure degli animaleschi protagonisti.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

In tema di premiere, Konami ha portato al Xbox Partner Preview il primo video in engine di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake dell'amatissimo terzo capitolo della serie. Il gameplay di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sembra rispettare fedelmente quello originale, con un "semplice" miglioramento del comparto grafico, in modo da avere un prodotto tecnologicamente al passo coi tempi, grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 5.

Dalla Guerra Fredda al medioevo il salto logico da fare è molto ampio. All'Xbox Partner Preview, però, arriva un city builder dal tratto molto realistico, Manor Lords, che ci metterà nei panni di un sindaco del medioevo che deve gestire la crescita economica e sociale del proprio villaggio. Ma non solo: il gioco sembra avere anche una profonda componente militare. L'early access di Manor Lords arriverà il 26 aprile su PC Game Pass.

The Finals è un PvP puro con un sacco di stile creato da alcuni veterani di DICE, i creatori di Battlefield. E il loro DNA si vede sia nella distruttibilità, sia nello stile, che fonde quello dello sparatutto di EA col compianto Mirror's Edge. Nel caso in cui vogliate provarlo, dal 26 ottobre The Finals sarà in open beta.

The Finals

I dinosauri di ARK: Survival Ascended arrivano a mostrarsi durante questa Xbox Partner Preview. Si tratta di un survival che mescola ambientazione e fauna preistorica con armi e tecnologie moderne. Tecnicamente il gioco è cresciuto molto, con tanto stile, paesaggi super ispirati, ambientazioni molto affascinanti e anche dinosauri giganteschi. ARK: Survival Ascended arriverà "presto" su Xbox e PC, oltre che sulle altre piattaforme.

Il piatto forte della serata, Alan Wake 2, si presenta con l'ennesimo trailer ricco di atmosfera, in grado di mostrare sia l'eccezionale art direction del gioco, sia un comparto grafico davvero di primissimo ordine grazie al Northlight Engine. Per i tanti fan dei Remedy l'attesa è quasi finita, il gioco arriverà il 27 ottobre su Xbox, PlayStation e PC. Dopo il trailer è arrivato il momento di vedere il gioco in azione, grazie ad un video di gameplay dall'alto tasso di tensione. Si possono vedere sia alcuni mostri, sia la celebre meccanica della luce, fondamentale per gestire e sconfiggere le terrificanti creature che si incroceranno. Domani uscirà la recensione di Alan Wake 2, nel caso in cui vogliate saperne di più di questa attesissima esperienza.

E con lo scrittore degli incubi si chiude qui questa ricca Xbox Partner Preview: cosa ne pensate?