Ark: Survival Ascended, primo trailer con gameplay mostrato all'Xbox Partner Preview

Come promesso, tra le novità mostrate all'Xbox Partner Preview c'è stato anche Ark: Survival Ascended, la versione totalmente rielaborata in Unreal Engine 5 dell'action survival a base di dinosauri uscito nel 2015, in questo caso mostrato con un vero e proprio trailer con elementi di gameplay.

Il progetto è piuttosto peculiare: si tratta a tutti gli effetti un remake totale del primo capitolo, visto che è difficile considerarlo un remaster quando la base tecnologica è totalmente cambiata, come dimostra anche il trailer pubblicato oggi. Ark: Survival Ascended si caratterizza per una veste grafica di notevole livello, grazie alle potenzialità offerte dall'Unreal Engine 5, ma le novità non si fermano qui.

Tra le maggiori aggiunte di questa versione c'è il "cross-platform modding", ovvero la possibilità di utilizzare anche su Xbox Series X|S le mod presenti per la versione PC, e considerando la quantità di contenuti sviluppati dalla community questo garantisce una notevole estensione al gioco originale.

All'interno del browser CurseForge è possibile trovare una grande quantità di contenuti creati dagli utenti, che possono arricchire in maniera sostanziale l'esperienza di base. Nel gioco è presente un devkit integrato ufficiale che consente di costruire nuovi contenuti con relativa facilità.