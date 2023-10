Ikaro: Will Not Die annunciato con un trailer durante l'evento Xbox

Durante l'evento Xbox di questa sera, dedicato ai giochi di terze parti, è stato pubblicato il trailer di annuncio di Ikaro: Will Not Die , seguito spirituale della serie Velocity di FuturLab, che uscirà su PC e Xbox Series X e S. Per adesso non c'è ancora una data d'uscita, ma di seguito potete vedere il filmato.

Il trailer di annuncio

Il video mostra delle sequenze di gameplay giocate a tutta velocità, che lasciano intravedere una grande evoluzione per la serie.

Kirsty Rigden, la CEO di FuturLab, si è detta entusiasta di aver finalmente potuto mostrare il gioco al pubblico: "Essendo il successo spirituale dei Velocity, i fan riconosceranno alcuni motivi della serie, ma con lo stile e la raffinatezza dei sistemi di combattimento e di movimento moltiplicati per 1.000. Non vediamo l'ora di farvi vedere di più in futuro.

Purtroppo per ora non ci sono molti dettagli sul gioco. Dalla pagina Steam apprendiamo che: "Questo nuovo titolo arcade offre un mix coinvolgente di azione basata sulla forza di gravità e combattimenti esclusivi in un gioco incentrato sullo slancio."

In futuro saranno condivisi altri dettagli. Non ci resta che aspettare.