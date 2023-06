The Finals: nuova beta questa settimana, ecco quando e come partecipare

Se vi siete persi la prima fase di testing di The Finals potrete rifarvi questa settimana: Embark Studios ha infatti annunciato una seconda closed beta su PC del suo adrenalinico sparatutto multiplayer, che prenderà il via mercoledì 14 giugno 2023.

Partecipare è semplicissimo. Non dovrete fare altro che raggiungere la pagina Steam del gioco, a questo indirizzo, e cliccare su "Richiedi l'accesso" nel riquadro dedicato al playtest di The Finals. Una volta fatto, riceverete una notifica con un invito a partecipare non appena verranno spediti gli inviti.

È importante notare che coloro che hanno preso parte alla prima beta che si è svolta a marzo avranno l'accesso garantito anche ai nuovi test.

Stando ai dettagli condivisi da Emark Studios, rispetto alla precedente fase di testing sono state fatte delle modifiche al bilanciamento e vari aspetti del gioco sulla base dei feedback dei giocatori. Vedremo inoltre nuovi contenuti, incluse armi per tutte le classi, nuove opzioni per la personalizzazione e un nuovo sistema di progresione.

Inoltre verrà messa alla prova una nuova variante di match 3v3v3 chiamata Quick Cash, caratterizzata da partite più lunghe, tempi di respawn maggiori, tempi di estrazione minori e un solo vault alla volta sulla mappa.

Si tratta di un'ottima occasione per provare lo sparatutto multiplayer free-to-play di Embark Studios prima del lancio ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S, che al momento non ha ancora una data scolpita nella pietra.

In attesa di ricevere un invito, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di The Finals, che ci ha lasciato delle impressioni più che positive, grazie a un arsenale ampio e diversificato, ritmi di gioco adrenalinici e la completa distruttibilità degli ambienti di gioco che garantisce una certa varietà e imprevedibilità degli scontri.