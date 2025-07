The Finals ha un nuovo sistema anti-cheat ma non abbandonerà Steam Deck e Linux

Normalmente questo tipo di tecnologia rappresenta una condanna per i giocatori su Steam Deck e Linux, visto che tali sistemi non sono compatibili con i driver kernel sviluppati per Windows . Tuttavia Embark Studios ha rassicurato la community, dichiarando esplicitamente di non avere intenzione di escludere questi utenti.

"Una soluzione tecnica per contrastare questo fenomeno è rappresentata dall'implementazione di un anti-cheat con driver kernel . Crediamo che questo sia, e sarà, un requisito fondamentale per ogni gioco multiplayer competitivo nel prossimo futuro."

"Come menzionato nelle note della patch 7.0, molti cheat oggi utilizzano un driver kernel per leggere e scrivere nella memoria e ottenere un vantaggio sleale", si legge nel post di Embark Studios. "Ciò significa che operano in modalità privilegiata nel sistema operativo Windows, rendendo difficile o in alcuni casi impossibile rilevarli tramite l'anti-cheat nel client di gioco."

The Finals ha visto l'introduzione di un nuovo sistema anti-cheat a livello kernel con l'aggiornamento 7.3, ma gli sviluppatori hanno assicurato che il gioco non abbandonerà Steam Deck e Linux , nonostante questi SO siano incompatibili con tale tecnologia.

Verranno attuate soluzioni alternative?

Sebbene anche i sistemi anti-cheat più sofisticati talvolta non funzionano come dovrebbero, la soluzione individuata per The Finals sembra essere la migliore possibile in questo momento. E gli utenti Steam Deck e Linux? Come detto, Embark Studios non ha intenzione di abbandonarli.

"Non ci sono piani per abbandonare il supporto a SteamOS, Proton, Wine e/o Steam Deck", hanno scritto gli sviluppatori su Reddit. "Anche se non supportiamo ufficialmente la piattaforma, faremo tutto il possibile per garantire la vostra possibilità di giocare!"

"Stiamo lavorando insieme a CodeWeavers per testare ogni versione che pubblichiamo fin dalla Stagione 5, e non vedo motivi per smettere", ha spiegato un componente del team. "Non è esattamente una collaborazione, ma così possiamo intercettare i problemi su Steam Deck in anticipo."

"Ci capita di mancare qualche dettaglio ogni tanto, certo. Non è la nostra piattaforma principale, ma comprendiamo che c'è una base di giocatori appassionata e in crescita su Steam Deck."