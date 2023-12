La recensione di The Finals potrebbe chiudere così: è una bomba, a patto che lo giochiate con altre due persone con una vaga idea di come funzionino le regole, con microfono accesso e senza aver paura di utilizzarlo. Il free-to-play degli Embark Studios è un gioco di squadra purissimo e se state cercando un'esperienza da lupo solitario qui troverete soltanto frustrazione. Tutti insieme, al netto delle tarature finali che avverranno da qui in poi, è un'esperienza di quelle che non si vedevano, e giocavano, da troppo tempo.

Ruba, incassa, scappa

The Finals: finalmente nei nostri giochi competitivi sono tornati i colori e l'allegria!

Per quale dannato motivo alcuni giochi non campano senza l'introduzione continua di nuovi contenuti, e altri sopravvivono decenni con dieci mappe in croce? La risposta è il gameplay che deve essere stratificato e interessante, intelligente, ma al tempo stesso istintivo in modo da permettere a bestie e strateghi di dire la loro, e a modo loro. E questa sembra proprio essere la descrizione perfetta di The Finals che, grazie alla sua apparente semplicità, ha saputo rapirci fin dal primo momento, riportandoci ai migliori Tribes della nostra vita ma non solo. Le regole della modalità principale forse oramai le conoscerete tutti, perché ne abbiamo parlato diverse volte e poi perché gli extraction shooter non sono più una grande novità.

La versione offerta dagli Embark Studios è particolarmente riuscita per un motivo che potrebbe sembrare totalmente estraneo alla faccenda, ma che secondo noi si è rivelato essere a dir poco fondamentale. La forza di The Finals è (quasi) tutta nella sua ambientazione. Questo non è Escape from Tarkov che vuole fare lo Stalker multiplayer, non è Ghost Recon Extraction con la sua biofantascienza né una modalità mal pensata di Battlefield che deve sottostare alla ricostruzione storica di turno. The Finals è The Finals: la sua ambientazione da sport virtuale non solo non crea impaccio al gameplay, ma gli permette di introdurre, distorcere, manovrare ogni regola, di gioco come fisica, in piena libertà e senza doversi preoccupare dell'immedesimazione, dell'atmosfera, di come sono andate le cose davvero nel 1945.