Beyond Good & Evil 2: la sceneggiatura è stata assegnata a un team esterno, per la ex-lead writer

Sulla base di quanto da Sarah Arellano, Narrative Designer, Sceneggiatrice e Director del doppiaggio in ambito videoludico e Lead Writer di Beyond Good and Evil 2, Ubisoft sta assegnando i lavori per la scrittura di Beyond Good and Evil 2 a un team esterno alla compagnia dopo averla allontanata.

I tweet di Arellano

Il discorso è nato da un post su X di RJ Palmer, concept artist che ha lavorato per Ubisoft e Detective Pikachu. Palmer ha scritto: "Lavoro nel settore dei giochi da circa dieci anni e tutti i progetti non indie a cui ho lavorato, tranne uno, sono stati cancellati prima di essere pubblicati. Per il futuro sto insistendo per inserire nei miei contratti una clausola che preveda che, in caso di cancellazione, io possa mostrare il mio lavoro. Dovremmo farlo tutti."

Arellano ha quindi risposto: "Sono nel purgatorio progettuale e non posso mostrare agli altri studi ciò che ho fatto. Le persone guardano il mio CV, vedono WoW e pensano che io sia una scrittrice fantasy. Un director mi ha letteralmente spiegato cosa sono i generi, con tanto di esempi, come se non avessi sfornato lavori in diversi generi per decenni."