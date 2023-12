GTA 6, video mette a confronto gli scenari del trailer con luoghi reali in Florida

IGN ha pubblicato un video in cui mette a confronto gli scenari presenti nel trailer di GTA 6 con alcuni luoghi reali a cui le location del gioco probabilmente si ispirano, in particolare tre zone della Florida.

Si tratta di Vice Dale County, Leonard County e Kelly County, tre contee senz'altro familiari a chi conosce lo stato americano, che Rockstar Games ha immancabilmente "personalizzato" e che mappa di GTA 6, che i fan pensano sia nascosta nell'artwork ufficiale.

Il filmato analizza il trailer di GTA 6 fotogramma per fotogramma, individuando diverse corrispondenze e luoghi che probabilmente troveremo riprodotti nel gioco, sebbene non esistano ancora dati precisi in merito agli scenari di questo nuovo capitolo.