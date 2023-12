GTA 6: i fan pensano di aver trovato la mappa nascosta nell'artwork ufficiale

GTA 6 è stato annunciato a inizio dicembre 2023, gli appassionati hanno potuto vedere un trailer e, ovviamente, non sono ancora soddisfatti e sono alla ricerca di ogni indizio possibile sul nuovo gioco. Ad esempio, un appassionato afferma di aver notato all'interno dell'artwork ufficiale una sezione che potrebbe nascondere la mappa del gioco.

Come potete vedere nella coppia di tweet qui sotto, la sezione in questione è nell'angolo destro, sul muro del locale sotto le tende da sole in viola. È effettivamente presente qualcosa, una sorta di quadro, e secondo alcuni appassionati di GTA 6 si tratterebbe della mappa del gioco.

"Ti prego, ditemi che non sono l'unico a vederla, la Vice Beach sulla destra, una città al centro e isole sparse intorno". Questo è quanto commenta l'utente che ha per primo condiviso questa informazione e che è poi stata analizzata da molti altri in rete.