Fort Solis diventerà un prodotto televisivo e cinematografico: i primi dettagli

Fallen Leaf e Studios Extraordinaires hanno annunciato che il videogioco Fort Solis diventerà anche un prodotto televisivo e cinematografico. L'adattamento è attualmente in "produzione attiva", ma non è stata indicata una data di uscita o ulteriori dettagli. Potremo scoprire di più nei mesi a venire, secondo quanto comunicato dal sito ufficiale del progetto.

"La firma di questo accordo di produzione cinematografica e televisiva con Studios Extraordinaires segna una pietra miliare significativa nell'evoluzione dell'IP Fort Solis. Grazie a questa partnership, stiamo aprendo nuove porte e strade per esplorare l'universo creato nel nostro titolo d'esordio", afferma Piotr Kurkowski, Amministratore Delegato di Fallen Leaf.

"Fort Solis è il tipo di fantascienza intelligente e quasi reale che vi accompagnerà per molto tempo dopo che vi sarete allontanati dallo schermo. Ogni personaggio del piccolo cast porta una prospettiva e una profondità uniche alla storia e non vediamo l'ora di portare in vita la sua narrazione avvincente, l'ambientazione cinematografica e il cast stellare sullo sfondo emozionante della frontiera marziana", affermano André Hedetoft e Andreas Troedsson di Studios Extraordinaires.