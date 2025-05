Fort Solis è praticamente regalato in versione PC Steam: il prezzo perfetto per questa avventura sci-fi

Ci sono spesso videogiochi che paiono interessanti, ma che non ci convincono al primo istante e poi passano di mente, finendo nell'infinita lista di titoli che forse prima o poi recupereremo. Scommettiamo che Fort Solis è uno di questi per alcuni di voi ma ora è arrivato il momento di provarlo, visto che tramite Instant Gaming potete ottenere una copia per PC Steam pagando solo 1,22€ invece di 25€. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso mai proposto su Steam per questo gioco è 12,20€, quindi capirete che si tratta di una offerta notevole, perfetta per provare senza rimorsi questa avventura.