Lo sparatutto live service Delta Force ha superato i 100 milioni di dollari di ricavi solo su mobile

Stando a quanto rilevato dalla compagnia di analisi AppMagic, Lo sparatutto tattico free-to-play Delta Force di Team Jade ha superato i 100 milioni di dollari di ricavi su sistemi mobile. Il dato non tiene quindi in considerazione le altre versioni del gioco, in particolare quella PC (su Steam è da settimane tra i titoli più giocati della piattaforma).

Prima del lancio globale, avvenuto il 21 aprile 2025, Delta Force aveva generato 72,9 milioni di dollari di ricavi, grazie alla presenza esclusiva sul territorio cinese, durata diversi mesi. Secondo le stime di AppMagic, dal lancio globlale ha incassato altri 33,8 milioni di dollari.