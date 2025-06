Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Delta Force hanno finalmente una data di uscita

Al contrario di quanto annunciato in precedenza, non sono state menzionate delle versioni PS4 e Xbox One, con lo studio che sembrerebbe aver abbandonato l'idea di pubblicare il gioco sulle console della passata generazione.

Arriva la Season Break e un crossover con Arknights

Il lancio delle versioni console sarà anticipato il 9 luglio dal lancio dell'aggiornamento Season Break, che introdurrà una sostanziosa mole di nuovi contenuti, tra cui la nuova mappa per Operations Tide Prison, la mappa Cyclone per Warfare, la nuova operatrice Tempest, nonché nuove armi, veicoli e altro ancora. A tutto ciò si aggiunge anche un crossover con il titolo mobile free-to-play Arknights in programma durante l'estate.

Per chi non lo sapesse, Delta Force è uno sparatutto free-to-play. Il gioco includerà tre macro modalità, ovvero la campagna single player, Havoc Warfare con scontri multiplayer 32 vs 32 su mappe di grosse dimensioni, e infine Hazard Operations, una modalità in stile extraction shooter dove i giocatori vestono i panni di vari operatori e dovranno vedersela contro altri giocatori e nemici guidati dall'IA per completare obiettivi di vario genere e recuperare bottino prezioso.