Il Turok Trilogy Bundle raccoglie i primi tre capitoli della serie in formato fisico

Nightdive Studios ha annunciato il Turok Trilogy Bundle per PlayStation 5 e Nintendo Switch . Si tratta di una raccolta in formato fisico che include le versioni rimasterizzate di Turok, Turok 2: Seeds of Evil e Turok 3: Shadow of Oblivion su un singolo disco o cartuccia. Sarà disponibile dal 31 ottobre 2025. I pre-ordini sono già aperti su Atari.com e presso vari rivenditori, tra cui Amazon, Best Buy, GameStop, Target, Walmart e altri ancora.

Nightdive Studios è specializzata nella rimasterizzazione di vecchi titoli. Giusto in questi giorni ha lanciato una nuova edizione di System Shock 2, ma il suo portfolio è ormai lunghissimo e vanta anche collaborazioni prestigiose, come quella con id Software per Doom e Quake 2.

Le due copertine della raccolta

"Quando uscì per la prima volta nel 1997, Turok introdusse i giocatori a un mondo brulicante di nemici astuti, trappole, enigmi e armi letali, il tutto all'interno di un vasto ambiente 3D pronto per essere esplorato. Tutti e tre questi classici presentano un gameplay migliorato, texture in alta risoluzione, illuminazione e rendering potenziati, e il supporto per i gamepad delle console con funzionalità specifiche per la piattaforma in cui affonderai i denti!"

Chiaramente, si tratta di un'iniziativa per i collezionisti e per chi non riesce ad abbandonare il formato fisico. I tre giochi sono infatti disponibili da tempo in formato digitali, acquistabili singolarmente o in bundleIl tuo testo da linkare... (su Steam).