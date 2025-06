Presto Windows non avrà più la schermata blu della morte

La nuova schermata nera per i riavvii imprevisti, ha dichiarato l'azienda, sarà lanciata quest'estate sui dispositivi con Windows 11, versione 24H2. Microsoft ha presentato gli aggiornamenti come un modo "più facile" e "più veloce" per riprendersi dai riavvii.

La schermata blu della morte fu introdotta da Microsoft nei primi anni '90, secondo Raymond Chen, sviluppatore di lunga data della compagnia. La casa di Redmond ha anche dichiarato che prevede di aggiornare l'interfaccia utente per allinearla al design di Windows 11

e di ridurre i tempi di inattività durante i riavvii a due secondi per la maggior parte degli utenti. "Questa modifica fa parte dei nostri continui sforzi per ridurre le interruzioni in caso di riavvio imprevisto", ha scritto la compagnia. Che aggiungere? I nostri PC non si impalleranno più come una volta. Speriamo che arrivi un giorno in cui non lo facciano proprio più.