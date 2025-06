Nintendo Switch 2 ha già monopolizzato il mercato giapponese, c'è spazio per gli altri?

E i giochi?

Come sappiamo, Mario Kart World ha appena superato il milione di copie vendute in Giappone, complice il bundle con Nintendo Switch 2, ma ci troviamo in un momento ancora incerto per quanto concerne la situazione dei giochi per la nuova console della casa di Kyoto.

La sensazione è che anche in questo mercato saranno i first party a comandare, come si è visto a livello globale, complice il fattore retrocompatibilità che spingerà tante persone a recuperare i migliori titoli per il primo Switch al fine di poterli giocare in versione migliorata.

Da questo punto di vista il prossimo test sarà a luglio, con l'uscita di Donkey Kong Bananza: un'altra esclusiva Nintendo che promette di totalizzare numeri importanti e di costruire anche per questa generazione una line-up inattaccabile, pronta a monopolizzare la classifica giapponese e non solo quella.

Voi che ne pensate della situazione di Nintendo Switch 2 in Giappone? La nuova console lascerà margini ancora più ristretti a PlayStation e Xbox? Parliamone.