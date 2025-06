Mario Kart World supera il milione di copie vendute in Giappone, ecco la classifica

La classifica giapponese per la settimana dal 16 al 22 giugno rivela che Mario Kart World ha superato il milione di copie vendute nel solo mercato nipponico, mentre Nintendo Switch 2 è a quota 1,2 milioni di unità.

A quanto pare la nuova console ibrida sta macinando numeri impressionanti in patria e siamo davvero curiosi di sapere se le vendite della piattaforma procedono a questi stessi ritmi anche in occidente, dopo il record dei 3,5 milioni di pezzi in tre giorni.

[SW2] Mario Kart World - 122,578 (1,000,044) [NSW] RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army - 21,146 (New) [PS5] RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army - 19,248 (New) [NSW] FANTASY LIFE i: La Ragazza che Ruba il Tempo - 7,504 (130,625) [SW2] The Legend of Zelda: Breath of the Wild - NSW2 Edition - 5,887 (17,825) [SW2] RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army - 5,783 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 5,397 (6,353,250) [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma - 5,339 (60,766) [PS4] RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army - 5,258 (New) [SW2] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - NSW2 Edition - 4,861 (17,261)

Ad ogni modo, c'è una grossa sorpresa in seconda posizione: stiamo parlando di RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army, edizione rimasterizzata del classico Atlus che sembra sia stata accolta con grandissimo entusiasmo dagli utenti.