Le vendite di Nintendo Switch 2 sono da record, adesso è ufficiale

"Si tratta del livello di vendite globali più alto mai raggiunto da un hardware Nintendo nei primi quattro giorni dal debutto", continua la nota diffusa dall'azienda giapponese, che come detto conferma le voci che circolavano in questi giorni.

Nessuno ha mai fatto di meglio?

Gli analisti avevano previsto vendite eccellenti per Nintendo Switch 2, e in effetti 3,5 milioni di pezzi nei primi quattro giorni superano i risultati ottenuti da qualsiasi altra console nello stesso lasso di tempo, inclusa PlayStation.

"Grazie alla nuova funzione GameChat del sistema, i giocatori possono effettuare chiamate vocali o video - oppure condividere lo schermo di gioco - con gli amici online mentre giocano, semplicemente premendo il nuovo pulsante C sui controller Joy-Con 2", si legge ancora nel comunicato.

"La gamma include il Nintendo Switch 2 Mario Kart World Set, che comprende un sistema Nintendo Switch 2 in lingua giapponese (disponibile solo in Giappone) e una versione digitale di Mario Kart World, un'esclusiva per Nintendo Switch 2 uscita lo stesso giorno del sistema. Si tratta di un'offerta a prezzo contenuto pensata per chi desidera acquistare insieme la console e il gioco."