Quanto venderà Nintendo Switch 2? Parecchio, secondo le stime di Ampere Analysis

L'azienda crede infatti che nel corso del 2026 Nintendo Switch 2 potrebbe raggiungere i 32,2 milioni di unità vendute, per poi arrivare a quota 51,2 milioni entro il 2027 e superare addirittura i 104 milioni da qui al 2030.

Nintendo Switch 2 venderà oltre 13 milioni di unità entro la fine del 2025 : è questa la stima effettuata da Ampere Analysis , che prevede un grande successo per la nuova console ibrida giapponese, disponibile ufficialmente nei negozi da ieri.

Sbaraglierà la concorrenza?

A poche ore dal debutto ufficiale di Nintendo Switch 2 , gli analisti ribadiscono che la nuova console ibrida non avrà problemi a spuntarla con concorrenti come Steam Deck e PlayStation Portal, che "non rappresentano una minaccia significativa all'adozione di Nintendo Switch 2".

Si tratta infatti di "prodotti di nicchia, spesso molto più costosi rispetto alla nuova console Nintendo, che offrono un'esperienza diversa". Il dato più interessante riguarda il rapporto inverso fra le due piattaforme portatili: "Il 56% dei possessori di Steam Deck usa anche un Nintendo Switch, ma solo l'1,3% degli utenti Switch considera Steam Deck la propria piattaforma principale."

E il software? Secondo Ampere Analysis, i titoli per Switch 2 costituiranno "un mercato da 7 a 8 miliardi di dollari nei prossimi due anni, con una crescita fino a 10 miliardi nel 2028". E se il lancio non ha visto un'esplosione di esclusive, l'effetto aggiornamento farà comunque la sua parte, grazie alle "Edizioni Nintendo Switch 2 e agli upgrade di titoli precedenti."