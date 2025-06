Nintendo Switch 2 è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Il trailer di lancio di Nintendo Switch 2 conferma che la nuova console ibrida giapponese è disponibile da oggi nei negozi, insieme a una ricca line-up di giochi first party e third party che fanno bella mostra nel video.

I primi istanti del filmato sono dedicati alla novità dei Joy-Con con aggancio magnetico, dopodiché si passa alle sequenze di Mario Kart World, senza dubbio il piatto forte di questo esordio, lasciando però subito spazio agli altri titoli in arrivo oggi.

Nelle sequenze del trailer vediamo ad esempio l'eccezionale Split Fiction di Hazelight Games, un'anticipazione di quello che verrà in Donkey Kong Bananza, e poi ancora Cyberpunk 2077, Fortnite, Super Mario Party Jamboree e le funzionalità della GameChat, con tanto di Camera.

C'è spazio infine per i combattimenti di Street Fighter 6, le edizioni Nintendo Switch 2 di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, nonché per i tanti classici che troveranno posto nel catalogo, Yakuza 0: Director's Cut, Hogwarts Legacy e altro ancora.