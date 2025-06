A quanto pare Nintendo Switch 2 supporta mouse e tastiera in maniera nativa, dunque non si tratta di una funzionalità legata a specifici giochi come si supponeva in precedenza: le testimonianze in tal senso hanno cominciato a spuntare su YouTube nelle scorse ore.

Il content creator Blunty ha provato questo setup con Cyberpunk 2077, collegando un mouse wireless al dock di Nintendo Switch 2 e notando che il dispositivo rispondeva agli input anche quando l'opzione per i controlli via mouse era disattivata nel gioco.

Cosa significa? Che la nuova console ibrida non ha bisogno che un software implementi la compatibilità con questo tipo di apparecchi: la possiede in partenza e riconosce automaticamente le periferiche collegate, a prescindere dalle impostazioni del software.

A quel punto lo youtuber ha collegato una tastiera, e anch'essa ha funzionato senza alcun intoppo: nessuna installazione, nessuna procedura di configurazione extra, puro e semplice plug & play.