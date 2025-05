Nintendo Switch 2 supporterà i normali mouse USB con alcuni giochi: lo ha rivelato Michi Ryu, producer di Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition, nel corso di una diretta trasmessa da Koei Tecmo per presentare lo strategico e le sue funzionalità.

Si tratta di un'opzione che per molti versi neutralizza la tanto chiacchierata modalità mouse dei Joy-Con 2, visto che chiunque ha in casa un mouse USB e utilizzarlo con la nuova console ibrida sembra davvero semplice: basta collegarlo e funziona, senza bisogno di software o installazioni particolari.

"Una volta collegato il mouse USB, comparirà un messaggio in alto a sinistra che indica che il dispositivo è connesso. Quando il mouse USB è connesso, ha la priorità sui Joy-Con 2", ha spiegato Ryu. Volendo, si tratta di una frase lapidaria rispetto al valore della funzionalità introdotta da Nintendo.

A questo punto non resta da capire quanto sarà ampia la compatibilità con i giochi: laddove il supporto per i mouse USB funzioni a livello di sistema, immaginiamo che tutti i titoli che prevedono l'uso dei Joy-Con 2 in modalità mouse accetteranno in automatico questa alternativa.